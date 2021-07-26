Почти половина жертв - женщины и дети: ООН заявляет о рекордных потерях среди гражданского населения Афганистана
С начала года в результате боевых действий в Афганистане погибли 1659 гражданских
Об этом сообщает Радио Свобода.
В мае и июне 2021 года были убиты или ранены почти 2,4 тыс. мирных жителей Афганистана. Это самый большой показатель погибших за эти два месяца с момента начала учета жертв войны в 2009 году, говорится в сообщении Организации Объединенных Наций.
Среди жертв в первой половине года было больше женщин и детей, чем за любой полугодовой период ранее.
Читайте также: В Афганистане правительственные войска изменили стратегию из-за потерь: будут оборонять ключевые города страны
В отчете, опубликованном 26 июля, Миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) заявила, что зафиксировала 5183 жертвы среди гражданского населения в период с января по июнь, из них 1659 погибших - это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В отчете отмечается, что женщины и дети составили 46% всех жертв среди гражданского населения за первое полугодие.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска из ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении.
- В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальных центра - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и Калаи-Нау. Сама группировка заявляет о контроле 85% территории страны.
- 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе был убит индийский фотокорреспондент, лауреат Пулитцеровской премии, Даниш Сидики
- 20 июля стало известно, что Россия перебросила свой контингент в Таджикистане на границу с Афганистаном
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное