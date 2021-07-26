Почти половина жертв - женщины и дети: ООН заявляет о рекордных потерях среди гражданского населения Афганистана

Об этом сообщает Радио Свобода.



В мае и июне 2021 года были убиты или ранены почти 2,4 тыс. мирных жителей Афганистана. Это самый большой показатель погибших за эти два месяца с момента начала учета жертв войны в 2009 году, говорится в сообщении Организации Объединенных Наций.



Среди жертв в первой половине года было больше женщин и детей, чем за любой полугодовой период ранее.



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В отчете, опубликованном 26 июля, Миссия ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) заявила, что зафиксировала 5183 жертвы среди гражданского населения в период с января по июнь, из них 1659 погибших - это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчете отмечается, что женщины и дети составили 46% всех жертв среди гражданского населения за первое полугодие.