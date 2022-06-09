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Почти половина всех украинских беженцев в Польше хотят вернуться в Украину, - опрос

9 июня, 2022 четверг
00:57
беженцы из Украины Паспорт гражданина Украины

Почти половина находящихся в Польше украинцев хотят вернуться в Украину, как только закончится война, а 17% из них планируют остаться навсегда. Об этом свидетельствуют данные опроса Междисциплинарной лаборатории исследований войны в Украине

Сообщает Science in Poland .

После начала полномасштабной войны в Украине с 24 февраля 2022 по 3 мая 2022 7 млн 700 тысяч украинцев вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасного места. Более 3 млн. прибыли в Польшу.

Команда научно-исследовательской лаборатории "Междисциплинарная война в Украине" исследовала важнейшие проблемы, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Польше, почему они избрали Польшу, спасаясь от войны и как они оценивают польскую помощь. Исследователи также измеряли такие показатели как уровень военной травмы.

Опрос проводился с помощью веб-интервью с 15 апреля по 10 мая. Для анализа выбрали 737 правильно заполненных анкет.

Руководитель команды Петр Длугош, профессор Краковского педагогического университета и директор Центра молодежных исследований сказал: "Это не репрезентативная выборка в статистическом смысле, но показывает структуру всего населения беженцев".

Большинство респондентов – женщины (97%), средний возраст – 36 лет. 76% имеют высшее образование На момент исследования большинство опрошенных беженцев находились в Польше более месяца (82%), реже около месяца (14%), около недели-двух (3%) и несколько дней (1%).

Беженцы обычно сами арендуют квартиры или дома и оплачивают их (28%) или пользуются жильем, за которое платит кто-то другой (16%). Некоторые живут в польских семьях (17%) или у их родственников из Украины, ранее прибывших в Польшу (12%). Некоторые живут в помещениях, предоставленных поляками (11%). 8% проживают в номерах, предоставляемых бесплатно в гостиницах и хостелах. 3% живут в других типах мест (государственные учреждения). Столько задекларировали проживание в украинской семье (3%). 4 человека сообщили, что находятся в спортивных залах с матрасами и кроватями.

Исследование показывает, что 7% респондентов "хотят быстро вернуться, потому что не выдерживают эту ситуацию". 2% планируют подать заявление на получение польского гражданства. Только 2 человека хотят подать заявку на получение статуса беженца. 16% респондентов не знают, чем они будут заниматься в будущем. Ответ "другие" выбрали 5% респондентов.

Военных беженцев также попросили назвать важнейшие проблемы, которые у них были, спасаясь от войны в Украине. В исследовании говорится: "Зачастую респонденты вспоминали разлуку и отказ от близких, оставшихся в Украине (68%), страх перед обстрелами и бомбежками (62%), страх при жизни друзей и семей, оставшихся в Украине (62%)"

Также были беспокойства, связанные с незнанием польского языка (43%), оставлением всех активов в Украине (41%), отсутствием соответствующих финансовых ресурсов для жизни и потребностей (41%), нехваткой многих вещей, одежды, которые остались на Украине ( 38%), нет четких планов по жилью по приезду в Польшу (34%), проблемы с поиском квартиры (19%), трудности, связанные с контактами с учреждениями, офисами (7%), плохая жизнь условия (1%) , плохое, грубое поведение поляков (1%)

"Результаты анализа показывают, что большинство беженцев страдают посттравматическими стрессовыми расстройствами (76%), а психологический дистресс наблюдается у 50%", - отмечают авторы исследования.

Среди респондентов 18% работают в Польше и 71% намерены начать работу в ближайшее время. "Стоит добавить, что около трети беженцев работают в Украине дистанционно и получают деньги за свою работу (28%)", - подчеркнули авторы исследования.

96% респондентов получили или намерены получить номер PESEL. Три четверти беженцев имеют детей. Из них 70% подали или намерены подать заявление о выплате 500+ пособий.

Большинство опрошенных беженцев намерены учить польский язык (81%). По словам авторов исследования, "те, кто не собирается изучать польский язык, говорят, что хотят вернуться в Украину (47%), у них на данный момент есть более важные проблемы (20%), они не нашли бесплатных курсов (19%), они считают, что польский настолько похож на украинский, что им не нужно его изучать (18%), обучение слишком дорого (10%), они не имеют возможности изучать иностранные языки (6%), им не нравится изучать языки (1%) ".

Большинство опрошенных беженцев изучают польский язык самостоятельно (69%). 20% респондентов учатся в фондах и ассоциациях, организующих курсы языков, 12% в университетах, 10% ходят на индивидуальные занятия с частными учителями, 7% учатся в частных языковых школах, 2% в государственных школах. Большинство из них изучают польский язык бесплатно (92%).

  • По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала войны границу из Украины пересекли более 7 миллионов человек. Более 2 млн вернулись.


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