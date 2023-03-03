Почти половина временно оккупированного Севастополя осталась без света
Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе произошли массовые проблемы с электроэнергией
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
На вечер 3 марта почти половина жителей временно оккупированного Севастополя осталась без электроэнергии.
Оккупационные власти заявили, что в высоковольтных электрических сетях Севастопольэнерго произошел "скачок напряжения". Специалисты уже ведут работы по восстановлению электроэнергии.
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