Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

На вечер 3 марта почти половина жителей временно оккупированного Севастополя осталась без электроэнергии.

Оккупационные власти заявили, что в высоковольтных электрических сетях Севастопольэнерго произошел "скачок напряжения". Специалисты уже ведут работы по восстановлению электроэнергии.

На сайте Еспресо.TV читайте самые важные новости с временно оккупированных территорий!