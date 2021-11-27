Почти половина украинцев не против денежной компенсации от России за Голодомор

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Число тех, кто считает, что выплачивать компенсации пострадавшим должна Россия выросло от 31% в 2018 году до 43% в 2021 году.

За последние годы также растет уровень поддержки идеи проведения суда над виновниками Голодомора в 1932-33 годах: в 2008 – 37%, 2018 – 48%, 2021 – 61%.

Чаще всего украинцы считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина - 44% и центральное руководство СССР - 41%.

Еще 17% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% – на высшее руководство Советской Украины.

Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские селяне, которые отказывались добровольно отдавать урожай.

Тезиса о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10%.

Кроме того, по результатам опроса, 68% украинцев отметили, что хорошо знают, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине.





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