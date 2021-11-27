Почти половина украинцев не против денежной компенсации от России за Голодомор
43% граждан Украины считают, что Россия должна выплатить компенсацию гражданам Украины, пострадавшим от Голодомора в 1932-33 годах
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Число тех, кто считает, что выплачивать компенсации пострадавшим должна Россия выросло от 31% в 2018 году до 43% в 2021 году.
Чаще всего украинцы считают виновным в организации Голодомора лично Иосифа Сталина - 44% и центральное руководство СССР - 41%.
Еще 17% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 12% – на высшее руководство Советской Украины.
Только 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские селяне, которые отказывались добровольно отдавать урожай.
Тезиса о том, что Голодомор был обусловлен естественными причинами, придерживаются 10%.
Кроме того, по результатам опроса, 68% украинцев отметили, что хорошо знают, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине.
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