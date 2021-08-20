Почти половина украинских тепловиков заключила договор на поставку газа с Нафтогазом
Трехлетние договоры с Нафтогазом заключили 45% украинских производителей тепла
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, трехлетние договора на поставку газа с газоснабжающей компанией "Нафтогаз Трейдинг" заключили 480 производителей тепла. Отмечается, что это около 45% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне.
Всего, по данным пресс-службы, уже 554 производителя тепла обратились в "Нафтогаз Трейдинг" для заключения трехлетних контрактов.
В пресс-службе отметили, что полностью завершила процесс заключения договоров Волынская область - семь предприятий, производящих тепло и горячую воду, которые сотрудничали с Нафтогазом в прошлом году и уже имеют соглашения. В первую тройку вошли Хмельницкая и Черкасская области - там соглашения заключили 89% и 73% предприятий, сотрудничающих с Нафтогазом.
Меньше договоров заключили в Одесской области, а также в Закарпатской, Полтавской и Харьковской, где количество договоров не превышает трети от возможного.
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