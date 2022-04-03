Почти половина украинских аптек закрылась из-за войны - ВОЗ
В Украине, по предварительным данным, не работает почти 50% аптек
Об этом сообщила ВОЗ в Twitter.
"По предварительным оценкам, почти 50% аптек в Украине закрыты, а многие медицинские работники либо перемещены, либо не могут работать", – говорится в сообщении.
- Напомним, аптеки Украины стали получать новую партию L-тироксина для лечения щитовидки.
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