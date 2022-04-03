Почти половина украинских аптек закрылась из-за войны - ВОЗ

Об этом сообщила ВОЗ в Twitter.



"По предварительным оценкам, почти 50% аптек в Украине закрыты, а многие медицинские работники либо перемещены, либо не могут работать", – говорится в сообщении.

Напомним, аптеки Украины стали получать новую партию L-тироксина для лечения щитовидки.