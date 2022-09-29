Почти половина россиян испытывают тревогу и страх от мобилизации, каждый четвертый – "гордость", - опрос Левада-центра
Почти половина (47%) россиян испытали тревогу или страх, узнав о подписании Путиным указа о "частичной мобилизации"
Такие результаты опроса, состоявшегося в конце сентября, опубликовала российская социологическая служба "Левада-центр".
Другими эмоциями среди жителей РФ были "шок" и "гордость за Россию" (по 23%). 13% почувствовали гнев, 11 – подавленность.
На фоне начала мобилизации россияне тоже стали внимательнее следить за ходом войны против Украины. Доля интересующихся этими событиями выросла до 66% (в августе таких было 51%, в марте - 64%). На вопрос: "Тревожат ли вас события в Украине?" – положительно ответили 88% респондентов (в августе – 74%).
Читайте также: Путин не пытался подготовить население РФ к войне, а процесс мобилизации подрывает фундаментальные проблемы, - ISW
При этом уровень интереса к войне прямо коррелирует с возрастом — если в группе россиян 18–24 лет за событиями следят только 45%, то в группе старше 55 лет – 78%.
Уровень поддержки действий российских войск в новом опросе оказался на минимальной отметке с начала войны - 44% заявили, что "определенным образом поддерживают" их, 28% - "скорее поддерживают". В августе ответили 46% и 30%, в марте - 52% и 28% соответственно.
- Зеленский обратился к коренным народам России: "Вам врут".
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.73
Покупка 40.73Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.1Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное