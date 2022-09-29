Такие результаты опроса, состоявшегося в конце сентября, опубликовала российская социологическая служба "Левада-центр".

Другими эмоциями среди жителей РФ были "шок" и "гордость за Россию" (по 23%). 13% почувствовали гнев, 11 – подавленность.

На фоне начала мобилизации россияне тоже стали внимательнее следить за ходом войны против Украины. Доля интересующихся этими событиями выросла до 66% (в августе таких было 51%, в марте - 64%). На вопрос: "Тревожат ли вас события в Украине?" – положительно ответили 88% респондентов (в августе – 74%).

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При этом уровень интереса к войне прямо коррелирует с возрастом — если в группе россиян 18–24 лет за событиями следят только 45%, то в группе старше 55 лет – 78%.

Уровень поддержки действий российских войск в новом опросе оказался на минимальной отметке с начала войны - 44% заявили, что "определенным образом поддерживают" их, 28% - "скорее поддерживают". В августе ответили 46% и 30%, в марте - 52% и 28% соответственно.

Зеленский обратился к коренным народам России: "Вам врут".

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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