Почти половина производителей тепла подписала с Нафтогазом трехлетние контракты на поставку газа
Трехлетние договоры на поставку газа с компанией "Нафтогаз Трейдинг" подписал 41% производителей тепла
Об этом пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила в Facebook.
"Сейчас трехлетние договоры на поставку газа с Нафтогаз Трейдингом заключил 441 производитель тепла. Это около 41% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.
По данным компании, лидером по динамике заключения сделок является Волынская область. Все семь предприятий области, которые производят тепло и горячую воду и сотрудничали с Нафтогазом в прошлом году, уже имеют договоры. В тройку лидеров также вошли Черкасская и Винницкая области - там заключили соглашения 76% и 68% предприятий соответственно.
Меньше всего договоров заключено в настоящее время в Одесской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.77
Покупка 26.77Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.58Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное