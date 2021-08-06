Почти половина производителей тепла подписала с Нафтогазом трехлетние контракты на поставку газа

Об этом пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила в Facebook.



"Сейчас трехлетние договоры на поставку газа с Нафтогаз Трейдингом заключил 441 производитель тепла. Это около 41% предприятий, получавших газ от Нафтогаза в предыдущем отопительном сезоне", - говорится в сообщении.



По данным компании, лидером по динамике заключения сделок является Волынская область. Все семь предприятий области, которые производят тепло и горячую воду и сотрудничали с Нафтогазом в прошлом году, уже имеют договоры. В тройку лидеров также вошли Черкасская и Винницкая области - там заключили соглашения 76% и 68% предприятий соответственно.



Меньше всего договоров заключено в настоящее время в Одесской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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