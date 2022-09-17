Об этом в эфире Эспрессо заявил офицер Изюмского батальона терробороны Юрий Корсунов.

"Достаточное количество было коллаборантов. Я общался с представителями Пенсионного фонда и оказалось, что почти полным составом представители госучреждения перешли на сторону врага. Когда возник вопрос о восстановлении системы - оформлять и выплачивать пенсии нашим гражданам некому. Нашли резервы - из других районов подтягиваются специалисты, чтобы наладить этот процесс", – рассказал он.

Корсунов отметил, что за полгода большое количество в прошлом представителей государственных учреждений перешли на сторону врага, сейчас они прячутся, их активно ищут.