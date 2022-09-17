Почти полный состав Пенсионного фонда в Изюме перешел на сторону россиян, – офицер ТрО Корсунов
Практически все представители Пенсионного фонда в Изюме Харьковской области начали сотрудничать с российской оккупационной администрацией
Об этом в эфире Эспрессо заявил офицер Изюмского батальона терробороны Юрий Корсунов.
"Достаточное количество было коллаборантов. Я общался с представителями Пенсионного фонда и оказалось, что почти полным составом представители госучреждения перешли на сторону врага. Когда возник вопрос о восстановлении системы - оформлять и выплачивать пенсии нашим гражданам некому. Нашли резервы - из других районов подтягиваются специалисты, чтобы наладить этот процесс", – рассказал он.
Корсунов отметил, что за полгода большое количество в прошлом представителей государственных учреждений перешли на сторону врага, сейчас они прячутся, их активно ищут.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное