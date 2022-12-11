Почти полное эмбарго отразилось на нефтяных доходах России, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg .

Почти полный запрет на импорт российской нефти в Европейский Союз окончательно ударил по нефтяным доходам России. Ранее Администрация США опасалась, что санкции в отношении морской нефти РФ приведут к стремительному росту цен. В частности, особую обеспокоенность вызвал запрет на предоставление судов и услуг, таких как страхование и финансирование российских грузов, перемещаемых в любую точку мира.

Для смягчения влияния США было предложено ограничить цены на российский экспорт. Грузы, приобретенные по цене ниже ограничения – установленного на уровне 60 долларов за баррель, освобождают от запрета на доставку и услуги.

Издание отмечает, что сейчас переживать не стоит. Последние российские баррели отправились в порты Европы. Москва потеряла на рынке более 1,5 миллиона баррелей в день. До конца года потеря баррелей может снизиться еще на 500 000 баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства прекратить импорт трубопровода.

Запрет на импорт нефти РФ начал действовать в понедельник, 5 декабря, и за пять дней почти полного нефтяного эмбарго цены на нефть не поднялись, а упали. По состоянию на 9 декабря базовая нефть Brent стоила ниже 77 долларов за баррель и ненадолго упала ниже 76 долларов. Это более чем на 14% ниже максимумов, достигнутых в понедельник после вступления в силу санкций.

В то же время, стоимость за поставки сырой нефти РФ упала еще больше. Отмечается, что ключевой экспортный сорт нефти Urals переходил из рук в руки чуть дороже 40 долларов за баррель в балтийских портах страны, которые остаются наибольшим местом сбыта сырой нефти. Это примерно уровень, определенный как безубыточность себестоимости производства, и значительно ниже ограничения цены в 60 долларов за баррель, введенного вместе с запретом на импорт ЕС.

Издание пишет, что сохранение важности балтийских портов России даже после утраты своего европейского рынка свидетельствует о неспособности страны перенаправить нефтяные потоки. Единственный трубопровод в Китай и российский экспортный терминал на тихоокеанском побережье в Козьмино уже заполнен, и единственный способ получить поставки на оставшиеся в Китае, Индии и Турции последние рынки России — это длинные рейсы вокруг Европы и через Суэцкий канал.

Следовательно, санкции ЕС не создали дефицита нефти, а повлекли за собой локальное перенасыщение этих рынков.