Почти полное эмбарго отразилось на нефтяных доходах России, - Bloomberg
Беспокойство, что санкции позволят Кремлю получить сверхприбыль для финансирования войны в Украине, не оправдали себя
Об этом пишет Bloomberg .
Почти полный запрет на импорт российской нефти в Европейский Союз окончательно ударил по нефтяным доходам России. Ранее Администрация США опасалась, что санкции в отношении морской нефти РФ приведут к стремительному росту цен. В частности, особую обеспокоенность вызвал запрет на предоставление судов и услуг, таких как страхование и финансирование российских грузов, перемещаемых в любую точку мира.
Для смягчения влияния США было предложено ограничить цены на российский экспорт. Грузы, приобретенные по цене ниже ограничения – установленного на уровне 60 долларов за баррель, освобождают от запрета на доставку и услуги.
Издание отмечает, что сейчас переживать не стоит. Последние российские баррели отправились в порты Европы. Москва потеряла на рынке более 1,5 миллиона баррелей в день. До конца года потеря баррелей может снизиться еще на 500 000 баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства прекратить импорт трубопровода.
Запрет на импорт нефти РФ начал действовать в понедельник, 5 декабря, и за пять дней почти полного нефтяного эмбарго цены на нефть не поднялись, а упали. По состоянию на 9 декабря базовая нефть Brent стоила ниже 77 долларов за баррель и ненадолго упала ниже 76 долларов. Это более чем на 14% ниже максимумов, достигнутых в понедельник после вступления в силу санкций.
В то же время, стоимость за поставки сырой нефти РФ упала еще больше. Отмечается, что ключевой экспортный сорт нефти Urals переходил из рук в руки чуть дороже 40 долларов за баррель в балтийских портах страны, которые остаются наибольшим местом сбыта сырой нефти. Это примерно уровень, определенный как безубыточность себестоимости производства, и значительно ниже ограничения цены в 60 долларов за баррель, введенного вместе с запретом на импорт ЕС.
Издание пишет, что сохранение важности балтийских портов России даже после утраты своего европейского рынка свидетельствует о неспособности страны перенаправить нефтяные потоки. Единственный трубопровод в Китай и российский экспортный терминал на тихоокеанском побережье в Козьмино уже заполнен, и единственный способ получить поставки на оставшиеся в Китае, Индии и Турции последние рынки России — это длинные рейсы вокруг Европы и через Суэцкий канал.
Следовательно, санкции ЕС не создали дефицита нефти, а повлекли за собой локальное перенасыщение этих рынков.
- 5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу
- Также Андрей Клименко, главный редактор портала BlackSeaNews, отметил, что нефтяное эмбарго сократит вдвое доходы РФ от экспорта сырой нефти.
- По мнению экспрета по энергетике Михаила Гончара, эффект от мягкого удушения России санкциями увидим во втором квартале 2023 года.
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