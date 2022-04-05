Почти полная торговая изоляция РФ - министр инфраструктуры о новых санкциях ЕС
Новый пакет санкций Евросоюза блокирует большинство путей для торговли России с миром
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Радио Свобода.
"Эти решения означают почти полную торговую изоляцию оккупанта, который, несмотря на античеловеческие действия в Украине, все еще мог работать на европейских рынках. Теперь этого не будет, ведь автомобильные, морские и авиационные пути закрыты. Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как России, так и Беларуси", - прокомментировал Кубраков.
Читайте также: Эмбарго на российский уголь и закрытие портов для судов из РФ: глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете санкций от ЕС
Он поблагодарил свое ведомство и коллег-министров из стран Европейского Союза, которые "дожимали эти санкции на своем уровне".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное