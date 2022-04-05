Почти полная торговая изоляция РФ - министр инфраструктуры о новых санкциях ЕС

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Радио Свобода.

"Эти решения означают почти полную торговую изоляцию оккупанта, который, несмотря на античеловеческие действия в Украине, все еще мог работать на европейских рынках. Теперь этого не будет, ведь автомобильные, морские и авиационные пути закрыты. Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как России, так и Беларуси", - прокомментировал Кубраков.

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Он поблагодарил свое ведомство и коллег-министров из стран Европейского Союза, которые "дожимали эти санкции на своем уровне".