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Главная война с Россией Почти полная торговая изоляция РФ - министр инфраструктуры о новых санкциях ЕС

Почти полная торговая изоляция РФ - министр инфраструктуры о новых санкциях ЕС

5 апреля, 2022 вторник
21:26

Новый пакет санкций Евросоюза блокирует большинство путей для торговли России с миром

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Радио Свобода.

"Эти решения означают почти полную торговую изоляцию оккупанта, который, несмотря на античеловеческие действия в Украине, все еще мог работать на европейских рынках. Теперь этого не будет, ведь автомобильные, морские и авиационные пути закрыты. Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику как России, так и Беларуси", - прокомментировал Кубраков.

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Он поблагодарил свое ведомство и коллег-министров из стран Европейского Союза, которые "дожимали эти санкции на своем уровне".

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