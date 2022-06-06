Почти полмиллиона гривен за продажу медтоваров и военной гуманитарки. Директору благотворительного фонда в Одесской области сообщили о подозрении
В Одесской области руководитель Центра гуманитарной помощи настроил бизнес по продаже товаров, предназначенных для военных и переселенцев, которые предоставляли украинцы или партнеры из Европы. Злоумышленнику сообщили о подозрении
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
Прокуратура сообщила о подозрении директору благотворительного фонда в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).
Известно, что руководитель Центра гуманитарной помощи на базе благотворительного фонда подыскивал поставщиков из стран ЕС. Также получал помощь от небезразличных украинцев – продукты, одежду, медикаменты и товары для военных – шлемы, бронежилеты, аптечки, тактические очки, рации, разгрузки, медицинские турникеты и прочее. Собранную гуманитарную помощь злоумышленник продавал.
Подозреваемый был задержан при получении почти полумиллиона гривен за продажу медтоваров и военной амуниции.
- СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Киевской области. Группировка помогала переправлять деньги из РФ в Украину через подсанкционные платежные системы.
- В Украине будут судить шпиона из РФ, получавшего от генерала СБУ данные о госбезопасности и охране правопорядка в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное