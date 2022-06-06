Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

Прокуратура сообщила о подозрении директору благотворительного фонда в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований с целью получения прибыли во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Известно, что руководитель Центра гуманитарной помощи на базе благотворительного фонда подыскивал поставщиков из стран ЕС. Также получал помощь от небезразличных украинцев – продукты, одежду, медикаменты и товары для военных – шлемы, бронежилеты, аптечки, тактические очки, рации, разгрузки, медицинские турникеты и прочее. Собранную гуманитарную помощь злоумышленник продавал.

Подозреваемый был задержан при получении почти полумиллиона гривен за продажу медтоваров и военной амуниции.

СБУ разоблачила организацию финансирования российской агентуры в Киевской области. Группировка помогала переправлять деньги из РФ в Украину через подсанкционные платежные системы.

В Украине будут судить шпиона из РФ, получавшего от генерала СБУ данные о госбезопасности и охране правопорядка в стране.

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