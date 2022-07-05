Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога
В большинстве областей Украины, кроме Херсонской, объявлена воздушная тревога
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.
Предупреждение прозвучало около 3.15 ночи в большинстве областей Украины.
По данным карты, тревога объявлена во всех областях, кроме Херсонской.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.45
Покупка 34.45Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.68Продажа 36.8
- Актуальное
- Важное