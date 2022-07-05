Почти по всей Украине объявлена воздушная тревога

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог.

Предупреждение прозвучало около 3.15 ночи в большинстве областей Украины.

По данным карты, тревога объявлена во всех областях, кроме Херсонской.

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