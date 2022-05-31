"Почти не выполняла свои полномочия", "после 24 февраля долгое время провела за границей": в "Слуге народа" озвучили претензии к Денисовой
В "Слуге народа" объяснили, почему их не устраивает Денисова. Она почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий. Так считает депутат от "Слуги народа" Павел Фролов
Об этом он написал на странице в соцсети.
Он присутствовал на заседании фракции "СН" под председательством Давида Арахамии, головы Верховной Рады Руслана Стефанчука и вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции ТОТ Ирины Верещук, где обсудили вопросы деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
Говорит, что в частности ему непонятна концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и "изнасилованиях детей".
"Единогласно решили инициировать высказывание госпожи Денисового недоверия с последующим увольнением с неотложным голосованием на пленарном заседании Совета без применения процедур специальных законов о статусе таких лиц.
С начала войны и больших страданий украинцев Денисова почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности. Все эти вопросы фактически вынужденно делала Ирина Верещук", – обратил внимание нардеп.
В частности, он добавил, что продолжительное время после 24 февраля действующая Уполномоченная Верховной Рады по правам человека провела за границей, но не в России или Беларуси, а в Давосе, Вене и других городах.
31 мая Денисов может быть уволен со своей должности.
- Напомним, Денисова заявила , что ее планируют уволить по указанию Офиса президента, а ее дочь вызывают на допросы.
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- Два международных института по правам человека озабочены возможной отставкой омбудсмена в Украине
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