Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Мы должны понимать, что успехи нашей армии это хорошо, однако должны учитывать и их стратегические размахи. Наши Силы обороны делают все возможное и не только, чтобы освободить оккупированные Россией территории. ВСУ проводят планомерную работу над тем, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение россиян на Донетчине и на других направлениях", - рассказал Костенко.

Полковник СБУ подчеркнул, что россияне пытаются контратаковать почти по всей линии фронта

"Чтобы мы там не говорили о нашем контрнаступлении и активных боевых действиях, россияне пытаются тоже наступать. Они пытаются наступать на Донетчине и других направлениях. Единственное исключение - Бахмутское направление, на котором мы ведем активные боевые действия. На других направлениях россияне контратакуют и пытаются наступать. Что касается отдельных направлений, то на Запорожском направлении мы в прямом смысле просто выгрызаем позиции. Каждые 100-200 метров даются крайне тяжело из-за сплошного минирования территории", - добавил он.