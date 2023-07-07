Почти на всей линии фронта россияне пытаются наступать и контратаковать, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что почти по всей линии фронта российские оккупационные войска пытаются отвечать на действия ВСУ контратаками
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Мы должны понимать, что успехи нашей армии это хорошо, однако должны учитывать и их стратегические размахи. Наши Силы обороны делают все возможное и не только, чтобы освободить оккупированные Россией территории. ВСУ проводят планомерную работу над тем, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение россиян на Донетчине и на других направлениях", - рассказал Костенко.
Полковник СБУ подчеркнул, что россияне пытаются контратаковать почти по всей линии фронта
"Чтобы мы там не говорили о нашем контрнаступлении и активных боевых действиях, россияне пытаются тоже наступать. Они пытаются наступать на Донетчине и других направлениях. Единственное исключение - Бахмутское направление, на котором мы ведем активные боевые действия. На других направлениях россияне контратакуют и пытаются наступать. Что касается отдельных направлений, то на Запорожском направлении мы в прямом смысле просто выгрызаем позиции. Каждые 100-200 метров даются крайне тяжело из-за сплошного минирования территории", - добавил он.
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- В вечернем своде Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло около 20 боевых столкновений, противник сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях, а ВСУ наносит удары по пунктам управления, позициям войск и артиллерии врага.
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