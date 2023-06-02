Об этом сообщили 2 июня в telegram-канале СБУ.

"Речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз", - говорится в сообщения.

Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур, общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн.

Фото: telegram-канал СБУ

Отмечается, что арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.

Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

Фото: telegram-канал СБУ

Напомним, что Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.