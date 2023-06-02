Почти на 740 млн грн: в Украине арестовали активы Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры
По материалам Службы безопасности наложен арест на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области
Об этом сообщили 2 июня в telegram-канале СБУ.
"Речь идет о корпоративных правах в АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз", - говорится в сообщения.
Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд оффшорных структур, общая стоимость заблокированных активов составляет почти 740 млн грн.
Фото: telegram-канал СБУОтмечается, что арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.
Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.
Фото: telegram-канал СБУНапомним, что Оксана Марченко является фигуранткой по делу о финансировании российских оккупационных группировок.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.
- 29 августа 2022 года в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.
- 7 февраля стало известно, что компании супруги Медведчука Марченко финансировали росгвардию и российское МВД в Крыму. Ей объявили подозрение, а затем вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске.
- 23 февраля суд наложил арест на активы и имущество Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.
- 24 марта суд наложил арест на скрытые активы Марченко на сумму более 440 млн грн.
- 5 апреля возле Славска в Львовской области арестовали земельные участки Оксаны Марченко стоимостью 17,5 млн грн, которые под строительство гостиницы незаконно передал сколевский чиновник. Речь идет о сельскохозяйственных и рекреационных землях.
- Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – супругу бывшего народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.
- 12 апреля Великобритания ввела санкции против родственников российских олигархов Керимова, Скоча и Евтушенкова, а также супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
- 25 апреля суд арестовал активы Оксаны Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн.
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