Почти миллион украинских семей остались без света из-за войны, – Минэнерго
По состоянию на 10 марта из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, в Украине оставались обесточенными более 1542 населенных пунктов и около 12,8 тыс. трансформаторных подстанций
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Известно, что без газоснабжения остаются около 228 тысяч потребителей. В то время как самая сложная ситуация с энергоснабжением – в Донецкой и Киевской областях.
"За минувшие сутки в Харьковской области вернули свет около 20 тысячам потребителей. В Донецкой области к электроснабжению подключили более 13,3 тысяч абонентов", – отмечают в сообщении.
Также добавляют, что в течение суток возобновлено газоснабжение 6451 потребителей.
- Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются вмешаться в работу объектов газотранспортной системы. Есть угроза транспортировке газа в Украине и Европе.
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