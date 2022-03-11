Почти миллион украинских семей остались без света из-за войны, – Минэнерго

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Известно, что без газоснабжения остаются около 228 тысяч потребителей. В то время как самая сложная ситуация с энергоснабжением – в Донецкой и Киевской областях.

"За минувшие сутки в Харьковской области вернули свет около 20 тысячам потребителей. В Донецкой области к электроснабжению подключили более 13,3 тысяч абонентов", – отмечают в сообщении.

Также добавляют, что в течение суток возобновлено газоснабжение 6451 потребителей.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются вмешаться в работу объектов газотранспортной системы. Есть угроза транспортировке газа в Украине и Европе.