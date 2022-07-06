Об этом сообщает CNN.

Эксперты по кибербезопасности считают, что эта утечка может быть одной из самых больших за всю историю и отмечают риски сбора и хранения огромных объемов конфиденциальных персональных данных в Интернете. Особенно в стране, где у власти есть широкий и неконтролируемый доступ к личным данным граждан.



По информации сайта LeakIX, огромное количество персональных данных Китая было общедоступным из-за незащищенной бэкдор-ссылки — ярлыка веб-адреса, который предлагает неограниченный доступ любому, кто о нем знает. Данные были в свободном доступе, по крайней мере, с апреля 2021 года.

Доступ к базе был закрыт после того, как на прошлой неделе анонимный пользователь на хакерском форуме объявил о продаже более 23 терабайт информации за 10 биткойнов — около $200 тыс.



Пользователь утверждал, что база данных была собрана полицией Шанхая и содержала конфиденциальную информацию об одном миллиарде граждан Китая, включая имена, адреса, номера мобильных телефонов, национальные идентификационные номера. Данные содержали возраст и места рождения людей, а также миллиарды записей телефонных звонков в полицию о гражданских нарушениях и преступлениях.



Отмечается, что правительство и департамент полиции Шанхая не ответили на неоднократные письменные запросы CNN предоставить комментарии. Китайская Alibaba Cloud, дочерняя компания гиганта электронной коммерции Alibaba, на сервере которой были размещены данные, также отказалась от комментариев.



В Китае проживает 1,4 миллиарда человек. Это означает, что утечка данных потенциально могла затронуть более 70% населения. Пока не ясно, сколько пользователей получили доступ или загрузили базу данных в течение 14 месяцев, пока она была общедоступной в интернете.

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