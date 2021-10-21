"Почти летние ощущения": синоптик Наталья Диденко предупредила о тепле и порывистом ветре
Украинцев 22 октября ожидает теплая погода, однако страну накроет порывистый ветер
Об этомсообщила синоптик Наталья Диденко.
"Пятница в Украине будет очень теплой", - отметила она.
Столбики термометров достигнут +14°C...+20°C.
Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины - там завтра ожидается +10°C...+16°C.
Однако в целом ощущения будут почти летние.
Задержится порывистый ветер во многих областях Украины.
Осадки какие-то существенные - вряд ли, разве что на Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь.
В Киеве 22 октября предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16°C...+17°C.
Однако западный ветер будет сильным, порывистым. Дожди маловероятны.
"В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, подвинет похолодание, только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных области 23 октября еще побудет теплая погода", - отметила Диденко.
А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня будет еле-еле тепло +5°C...+11°C.
Всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.
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