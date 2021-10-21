"Почти летние ощущения": синоптик Наталья Диденко предупредила о тепле и порывистом ветре

Об этомсообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет очень теплой", - отметила она.

Столбики термометров достигнут +14°C...+20°C.

Немного начнет чувствовать дальнейшее похолодание западная часть Украины - там завтра ожидается +10°C...+16°C.

Однако в целом ощущения будут почти летние.

Задержится порывистый ветер во многих областях Украины.

Осадки какие-то существенные - вряд ли, разве что на Прикарпатье местами пройдет небольшой дождь.

В Киеве 22 октября предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха +16°C...+17°C.

Однако западный ветер будет сильным, порывистым. Дожди маловероятны.

"В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить, подвинет похолодание, только на Востоке, Юге и на значительной части территории центральных области 23 октября еще побудет теплая погода", - отметила Диденко.

А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня будет еле-еле тепло +5°C...+11°C.

Всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.