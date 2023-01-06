Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"

"У России есть огромный ядерный арсенал. У них есть столько же боеголовок, как и в США. Их ядерные силы выровнялись в 70-х годах, а затем они пропорционально уменьшались. Сейчас в России есть более 1500 стратегических ядерных боеголовок. Из тактического ядерного оружия, настолько мне известно, в России есть более 2000 боеголовок", – рассказала Буджерин.

Эксперт подчеркнула, что в России есть несколько типов ракет двойного назначения.

"В России заявляют, что их ядерное оружие не развернуто. То есть оно находится на центральных специальных складах. Нам и западным разведкам прекрасно известно о местонахождении этих складов. Однако сам факт, что они есть и есть носители ядерного оружия, создает опасность. И Россия уже открыто применяет эти носители двойного значения.Те же "Искандеры" могут запускать ядерные и конвенционные средства поражения. Также ракеты "Кинжал" и некоторые ракеты типа "Х" тоже могут нести ядерный боезаряд. И это является своеобразным сигналом. Они используют ракеты для ударов по территории Украины, которые могут нести ядерный боезаряд", – добавила она.