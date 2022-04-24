"Почти как большевики": россияне забирают у украинцев зерно и вывозят в оккупированный Крым, - Центр при СНБО

Об этом сообщил Центр при СНБО.



По информации омбудсмана Людмилы Денисовой, россияне вывозят во временно оккупированный Крым зерно, украденное у украинских фермеров. В частности, они ограбили Новоалексеевский элеватор и увезли зерно на остров. Это подтверждают слова жителей Севастополя, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму не существует.



Также, на Херсонщине оккупанты разрешили фермерам сеять только зерно и подсолнечник, и это при условии бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство людей отказываются от такого сотрудничества с россиянами.



"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - отметили в центре противодействия дезинформации.

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