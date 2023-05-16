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Почти год заблокирована работа Львовской областной ТИК, - общественный деятель Радь

16 мая, 2023 вторник
21:57
Общество

Тарас Радь, руководитель проектов в области выборов и местного самоуправления гражданской сети "Опора" во Львовской области, отметил, что с июня 2022 комиссия не может собрать кворум для принятия решения о замещении депутатов, которых не хватает в составе ТИК

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

Тарас Радь прокомментировал ситуацию во Львовской территориальной избирательной комиссии (ТИК), которая не может собраться полным составом за заседание уже 11-й месяц.

"По состоянию на сегодняшний день "зависло" 5 депутатских мандатов, потенциально еще 5 ждет такая же перспектива, т.е. есть необходимость в замещении 10 депутатских мандатов из 84 во Львовском областном совете. Ситуация во Львовской ТИК напрямую связана с событиями во Львовском облсовете, то есть история с ТИК используется как сдерживающий механизм в работе Львовского облсовета. В законе определено, что по решению областной ТИК происходит замещение следующего по списку кандидата в депутаты при условии, что депутат выбыл по разным причинам из местного совета. У нас такая ситуация с июня 2022 , часть депутатов самостоятельно написали заявления об отказе от мандата, кто-то умер. Соответственно, с точки зрения закона – это формальное процессуальное действие, когда должен собраться кворум, чтобы принять соответствующее решение", - рассказал руководитель проектов в области выборов и местного самоуправления гражданской сети" Опора" во Львовской области.

Тарас Радь отметил, что в условиях политической борьбы и противостояния это используется как инструмент сдерживания работы облсовета. Не происходит замещения депутатов по определенным политическим причинам. Нет объективных причин, почему Львовская ТИК не может работать.

"Соответственно, в условиях полной безответственности всех субъектов, комиссия имитирует свою работу 11-й месяц. Все делают вид, что с этим ничего нельзя сделать. Однако, поверьте, будь политическая воля на уровне Киева, то эти вопросы можно было бы решить в течение месяца. ЦИК своим решением мола бы распустить этот состав ТИК из-за отсутствия деятельности и дала бы возможность другим субъектам подать новые кандидатуры. Вероятно, новый состав кандидатов был бы другим по партиям, что является опасением сегодняшних партий, потому что лучше частично им контролировать комиссию, чем потерять абсолютный контроль. Еще может быть вариант решения этой ситуации – избрание нового председателя Львовского облсовета, который потенциально также может разблокировать работу областной ТИК", - сказал Радь.

Украина
Львов
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