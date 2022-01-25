Почти две трети украинцев считают действия власти недостаточными для обеспечения защиты государства, - Украинский институт будущего

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского института будущего, проведенного совместно с социологической компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп".



В частности, на вопрос о достаточности действий властей для защиты страны 47% респондентов ответили "скорее нет", еще 17% - "точно нет".



Достаточными действия властей считают 36%: "скорее да" ответили 31% опрошенных, "однозначно да" - 5%.



Кроме того, 97% опрошенных знают, что РФ наращивает силы на границах с Украиной. 33% уверены, что существует реальная и серьезная угроза нападения России на Украину. 37% считают, что таким образом РФ пытается оказывать давление на Запад, чтобы страны НАТО гарантировали невключение Украины в Североатлантический альянс.



Вступление Украины в НАТО поддерживают 64% опрошенных: "полностью поддерживаю" ответили 40%, "скорее поддерживаю" - 24%.



В то же время 17% высказались против присоединения к Альянсу: 8% ответили "скорее не поддерживаю", 9% - "совсем не поддерживаю".



Напомним, 56% опрошенных заявили о готовности присоединиться к территориальной обороне, из них 37% ответили "скорее да", 19% - "однозначно да". Отрицательно на этот вопрос ответили в общей сложности 44% респондентов.



Опрос проводился с 1 по 23 января 2022 по всей территории Украины (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым). Объем выборки составил 1200 респондентов.



Методология – онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных



Дизайн выборки – многоступенчатая, комбинированная – пропорционально стратифицированная по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента. Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Напомним, об угрозе нового вторжения РФ президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских властей "все под контролем, причин для паники нет".

По данным опроса Киевского международного института социологии, 53,1% украинцев считают, что Зеленский не способен защитить Украину.



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