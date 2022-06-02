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Анонс

Почти два миллиона гривен: "Друга Ріка" отчиталась о благотворительном собрании и анонсировала следующие концерты

2 июня, 2022 четверг
12:13
Культура

Рок-группа "Друга Ріка" в дальнейшем работает на приближение победы Украины над врагом. В июне коллектив продолжит свой благотворительный тур "Кто, если не мы?". Концерты пройдут в городах Европы, в том числе Украины

Благодаря выступлениям музыкантов и поддержке их поклонников во время первой части тура удалось собрать средства на общую сумму 882 891 грн . Они пошли на покупку двух внедорожников, ста матрасов-спальников и трех тактических планшетов для батальона спецназа, в котором служит брат фронтмена группы Валерия Харчишина. Также организатор концертов перечислил 200 000 грн помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями. Кроме финансовой помощи, польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала через музыкантов двести сухпайков для украинских защитников, которые группа доставила в Грузинский Национальный Легион.

Вторую часть тура "Друга Ріка" начала выступлением на станции метро "Вокзальная" в Днепре в рамках благотворительной программы "БезВИЗ БезВойны". Во время концерта и онлайн-трансляции было собрано 826347 грн. Денежные средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады терробороны Днепра.

Уже в июне коллектив отправляется с концертами в города Украины, Франции, Польши и Литвы. Главной целью европейских концертов группы является сбор 30 000 евро на покупку двух беспилотников, автобуса и тактической амуниции для батальона спецназа. Денежные средства, полученные с концертов в украинских городах, будут направлены на приобретение двух пикапов для 95 десантно-штурмовой бригады. Цель сбора – 14 000 евро.

Ближайшие концерты тура "Кто, если не мы?" пройдут по следующему графику:

  • 3 июня – Винница, Украина;
  • 4 июня – Тернополь, Украина;
  • 5 июня – Львов, Украина;
  • 10 июня – Париж, Франция;
  • 14 июня – Вроцлав, Польша;
  • 19 июня – Гданьск, Польша;
  • 20 июня – Лодзь, Польша;
  • 21 июня – Варшава, Польша.

Также музыканты примут участие:

12 июня – в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце. Прибыль от события будет передана на помощь Украине.
17 июня – в марафоне "Ночь Культуры" в Вильнюсе, организованном литовской авторской ассоциацией LATGA, партнерами украинской общественной организации "УААСП". Вход на марафон бесплатный.

Билеты на концерты можно купить по ссылке .

Важно отметить, благотворительные концерты в украинских городах не являются перенесенными выступлениями, отменившимися из-за начала войны в Украине. Они несут исключительно благотворительный характер.

"Сейчас каждый сознательный человек делает все возможное, чтобы остановить ужасную войну, начавшую россия на территории суверенного государства Украина. Наши друзья, родные, поклонники взялись защищать страну с оружием в руках. Многие украинцы занимаются волонтерством, чтобы поддерживать военных и пострадавших мирных жителей. Спасибо каждому, кто приобщается к нашей благотворительной деятельности финансово.Вы делаете большое дело!Благодаря вам, мы можем помочь тем, кто нуждается в этом.Надеюсь, что посещая наши концерты, вы немного забываете об ужасных реалиях и получаете положительные эмоции, которые так необходимы сейчас каждому, чтобы сражаться с врагом!", - обратился фронтмен группы Валерий Харчишин.

К сбору средств можно приобщиться по следующим реквизитам:

Учреждение банка – ПриватБанк
МФО банка - 305299
Получатель платежа — ЛУЧКИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
IBAN — UA213052990000026203893340711
Счет получателя - 26203893340711
Валюта карты.
РНОКПП получателя - 2596502196

PayPal: [email protected]

Номер карты Приватбанк: 5363542013946513
Номер карты Монобанк: 5375411413432829

Чтобы не пропустить анонсы новых дат благотворительного тура, следите за новостями группы на страницах в социальных сетях: Facebook , Instagram .

война с Россией
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