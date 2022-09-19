Почти 90% украинцев верят, что власти не пойдут на неприемлемые компромиссы с РФ, - опрос КМИС
87% украинцев считают, что власти Украины не собираются и не пойдут на неприемлемые компромиссы с Россией и лишь 8% предполагают, что такое может произойти
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Только 5% украинцев разделяют нарратив о "предательской" власти, которая "готова и может пойти на неприемлемые для Украины компромиссы с Россией". 87% украинцев считают, что власти Украины не пойдут на неприемлемые компромиссы. Не определилось в этом вопросе только 8% из числа опрошенных.
Опрос проводился в течение 7-13 сентября 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС). Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
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