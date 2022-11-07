Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21–23 октября 2022 года.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" на тему, как украинцы видят будущее Украины через 10 лет. Респондентам во время интервью предлагали выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они преимущественно согласны. 88% украинцев подтвердили, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом из них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%. И только 5% респондентов проникнуты пессимизмом: они считают, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

И хотя оптимизм несколько снижается с запада на восток, фактически во всех регионах абсолютное большинство в надежде видит будущее Украины (от 90% на Западе страны и до 76% на Востоке). При этом уточняют, что необходимо учитывать: нынешний восточный регион – это Харьковская и Донецкая области, где уровень разрушений и обстрелов особенно интенсивен. Несмотря на это, 76% верят в лучшее будущее (и только 14% видят в будущем руину). На Юге, где также интенсивные боевые действия, успешной Украину через 10 лет видят 89% (и только 7% имеют пессимистические настроения).

Абсолютное большинство оптимистично оценивают будущее Украины и среди всех возрастов. В частности, меньше всего оптимистов среди людей в возрасте 60–69 лет - 81%, 8% считают, что это будет страна с разрушенной экономикой и оттоком людей, а 10% не могут определиться по этому поводу. Среди 18–29-летних показатель оптимистично настроенных составляет 94%, а среди старше 70-летних оптимистов 92%.

Интересно, что респондентам, оптимистично видящим будущее Украины через 10 лет, Киевский международный институт социологии задал дополнительный вопрос: готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата. Среди таких респондентов-оптимистов материальные трудности, если в итоге Украина станет успешной страной и членом Европейского Союза, готовы вытерпеть 96%.

Киевский международный институт социологии определил , что существенно больше украинцев стали себя считать сознательными гражданами

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