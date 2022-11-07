Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Почти 90 процентов украинцев верят, что через 10 лет Украина будет успешным государством в ЕС
Инфографика

Почти 90 процентов украинцев верят, что через 10 лет Украина будет успешным государством в ЕС

7 ноября, 2022 понедельник
17:50
Общество

96 процентов украинцев-оптимистов готовы испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет, чтобы Украина стала успешной

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21–23 октября 2022 года.

КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" на тему, как украинцы видят будущее Украины через 10 лет.Респондентам во время интервью предлагали выбрать, с каким из двух сценариев будущего Украины – оптимистическим или пессимистическим – они преимущественно согласны. 88% украинцев подтвердили, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. При этом из них 63% полностью разделяют такой взгляд, а скорее соглашаются – 26%. И только 5% респондентов проникнуты пессимизмом: они считают, что через 10 лет Украина будет опустошенной страной с оттоком людей.

И хотя оптимизм несколько снижается с запада на восток, фактически во всех регионах абсолютное большинство в надежде видит будущее Украины (от 90% на Западе страны и до 76% на Востоке). При этом уточняют, что необходимо учитывать: нынешний восточный регион – это Харьковская и Донецкая области, где уровень разрушений и обстрелов особенно интенсивен. Несмотря на это, 76% верят в лучшее будущее (и только 14% видят в будущем руину). На Юге, где также интенсивные боевые действия, успешной Украину через 10 лет видят 89% (и только 7% имеют пессимистические настроения).

Абсолютное большинство оптимистично оценивают будущее Украины и среди всех возрастов. В частности, меньше всего оптимистов среди людей в возрасте 60–69 лет - 81%, 8% считают, что это будет страна с разрушенной экономикой и оттоком людей, а 10% не могут определиться по этому поводу. Среди 18–29-летних показатель оптимистично настроенных составляет 94%, а среди старше 70-летних оптимистов 92%.

Интересно, что респондентам, оптимистично видящим будущее Украины через 10 лет, Киевский международный институт социологии задал дополнительный вопрос: готовы ли они испытывать материальные трудности в течение 3-5 лет для достижения в будущем положительного результата. Среди таких респондентов-оптимистов материальные трудности, если в итоге Украина станет успешной страной и членом Европейского Союза, готовы вытерпеть 96%.

  • Киевский международный институт социологии определил , что существенно больше украинцев стали себя считать сознательными гражданами

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
ЕС
Читайте также:
путін путлер
6 ноября, 2022 воскресенье
В МИД Румынии отреагировали на заявление Путина о посягательстве Бухареста на территорию Украины
Сергей Згурец
Автор Сергей Згурец
6 ноября, 2022 воскресенье
Россияне отступают из Херсона и строят три линии обороны на левом берегу Днепра. Колонка Сергея Згурца
путін і Макрон
6 ноября, 2022 воскресенье
Путин в разговоре с Макроном обсудил удар США по Хиросиме и Нагасаки, - Daily Mail
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.61
  • EUR
    Покупка 38.82
    Продажа 39.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 ноября
18:12
Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 в следующем году, - японский МИД
18:11
Эксклюзив
Перемещение авианосной ударной группы США – это глобальное изменение на театре военных действий, – военный эксперт Катков
18:05
В МВД объяснили, что делать украинцам, если света и тепла нет сутки и больше
18:00
Анонс
Кто придет к власти после крушения Путина
17:52
РФ уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - разведка
17:49
Евгений Пригожин
Владелец ЧВК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США
17:47
Кремль подготовил методички для оправдания побега из Херсона, - "Медуза"
17:39
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:34
Анонс
РФ устала воевать с НАТО: перешли на боевых комаров
17:28
Суд оставил под арестом подозреваемого в госизмене нардепа Деркача
17:21
Эксклюзив
Роман Костенко
Враг не отходит с правобережного плацдарма Херсона и сконцентрировал до 30 тыс. личного состава, - полковник СБУ Костенко
16:54
МВФ
Новая миссия МВФ начнет работу 11 ноября: глава НБУ рассказал, каких результатов ожидает
16:51
NASA запустила на МКС ракету Antares с украинскими компонентами
16:50
В Киеве ввели новые тарифы на парковку автомобилей
16:43
Алексей Данилов
Данилов: "Мотор Сич", Укрнафту, Укртатнафту и еще две компании передали Минобороны
16:26
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг перебрасывает неподготовленных мобилизованных на Восток и несет колоссальные потери, - Згурец
16:09
Эксклюзив
В Луганской области россияне выбрасывают людей из домов и заселяют мобилизованных, - глава Северодонецкой ВГА Стрюк
16:07
Тарас Креминь
Нарушает половина заведений: языковой омбудсмен потребовал от мэра Одессы Труханова убрать вывески и рекламу без государственного языка
16:04
Оккупанты уничтожили из "градов" ясли-сад на Херсонщине
15:50
Оккупанты вывезли в Россию более 6 тыс. украинских детей, – Офис омбудсмена
15:50
Специалисты рассказали, изменилась ли озоновая дыра над Антарктидой в 2022 году
15:31
Россия заявила о "маховике русофобии" в Молдове из-за разрисованных памятников Потемкину и "Скорбящей матери"
15:25
В селе на Киевщине открыли новый McDonald's
15:18
"Днепр-1" узнал оппонента в 1/16 финала Лиги конференций
15:12
Виталий Портников
Переговоры для Кремля - признак слабости
15:04
В ДТЭК заявили, что аварийные отключения света продлятся еще пару недель
15:01
Украинцы меньше ввезли в октябре подержанных легковых автомобилей
14:58
Запорожская АЭС
Атомщикам Запорожской АЭС повысят прибавку к окладу на 50% за работу в оккупации
14:47
Эксклюзив
Враг активизировался, и сейчас самая горячая точка на пересечении трех областей, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
14:38
Распространял дезинформацию и отрицал причастность РФ к уничтожению инфраструктуры. В Запорожье задержали блоггера телеграмм-канала Шария
14:37
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать ощутимого похолодания
14:36
Эксклюзив
Герои Украины. Артиллерист Юрий Солиган: "Освобождая Харьковщину, заехали в деревню, а там россияне обедают"
14:18
"Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы
14:14
Россияне удерживают в подвале Донецкой области более 20 мобилизованных оккупантов, которые отказались воевать с Украиной
14:06
Оккупанты вывели в Черное море корабль с восемью "Калибрами"
14:06
OPINION
Иногда лучше молиться
13:57
В оккупированном Мелитополе осталось до 60 тысяч местного населения, - городской голова
13:57
В ОК "Юг" не видят признаков подготовки наступления из Приднестровья
13:56
Саули Нииностио
После вступления в НАТО Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие
13:56
Эксклюзив
Можем ожидать в России февральскую революцию в 2023 году, если сохранится тенденция недовольства среди мобилизованных российских, - политолог Магда
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV