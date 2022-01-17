Почти 90 лет лишения свободы на пятерых граждан Украины: в России по сфабрикованным делам могут осудить крымских татар, - Денисова
Пятерых крымских татар, участников "второй симферопольской группы", в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону пытаются посадить в тюрьму на срок от 16 до 18,5 лет по сфабрикованным делам
Об этом сообщила Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека.
"Почти 90 лет лишения свободы на пятерых гражданах Украины! В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону российский государственный обвинитель на финальной стадии судебного процесса просит суд заключить в тюрьму участников так называемой второй симферопольской группы на срок от 16 до 18,5 лет в рамках уголовного дела по статьям 205.5 (организация деятельности террористической организации) и 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - написала Денисова.
По данным уполномоченной, основные доказательства стороны обвинения – это свидетельство так называемых тайных свидетелей. Эти люди известны только сотрудникам ФСБ, занимавшимся расследованием преступления, и судьям, рассматривающим это уголовное дело.
"Российская прокуратура по сфабрикованному делу требует приговорить украинских граждан к длительным срокам наказания в колонии строгого режима: журналиста Рэмзи Бекирова – 18 лет, правозащитника Ризи Изетова – 18,5 лет, активистов Шабана Умерова – 18,5 лет, Раима Айвазова – 18 лет 3 месяца, Фархода Базарова – 16 лет", - сообщила Денисова.
Кроме того, для всех незаконно обвиняемых украинских граждан российский прокурор запросил, чтобы после освобождения их удерживали от одного до полутора лет в колонии строгого режима.
Ни один из пяти политзаключенных не признал своей вины.
На 18 и 19 января в суде запланированы дебаты адвокатов, и последнее слово получат подсудимые. Окончательное решение по делу будет вынесено в конце января 2022 года.
"В случае принятия незаконного судебного решения 12 несовершеннолетних детей крымских татар останутся без кормильцев", - отметила Денисова.
Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что Российская Федерация подобными судилищами над украинскими политзаключенными нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.
"Призываю международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора для освобождения всех, кого незаконно удерживает Российская Федерация на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула Денисова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное