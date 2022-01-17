Почти 90 лет лишения свободы на пятерых граждан Украины: в России по сфабрикованным делам могут осудить крымских татар, - Денисова

Об этом сообщила Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека.



"Почти 90 лет лишения свободы на пятерых гражданах Украины! В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону российский государственный обвинитель на финальной стадии судебного процесса просит суд заключить в тюрьму участников так называемой второй симферопольской группы на срок от 16 до 18,5 лет в рамках уголовного дела по статьям 205.5 (организация деятельности террористической организации) и 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - написала Денисова.



По данным уполномоченной, основные доказательства стороны обвинения – это свидетельство так называемых тайных свидетелей. Эти люди известны только сотрудникам ФСБ, занимавшимся расследованием преступления, и судьям, рассматривающим это уголовное дело.



"Российская прокуратура по сфабрикованному делу требует приговорить украинских граждан к длительным срокам наказания в колонии строгого режима: журналиста Рэмзи Бекирова – 18 лет, правозащитника Ризи Изетова – 18,5 лет, активистов Шабана Умерова – 18,5 лет, Раима Айвазова – 18 лет 3 месяца, Фархода Базарова – 16 лет", - сообщила Денисова.



Кроме того, для всех незаконно обвиняемых украинских граждан российский прокурор запросил, чтобы после освобождения их удерживали от одного до полутора лет в колонии строгого режима.



Ни один из пяти политзаключенных не признал своей вины.



На 18 и 19 января в суде запланированы дебаты адвокатов, и последнее слово получат подсудимые. Окончательное решение по делу будет вынесено в конце января 2022 года.



"В случае принятия незаконного судебного решения 12 несовершеннолетних детей крымских татар останутся без кормильцев", - отметила Денисова.



Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что Российская Федерация подобными судилищами над украинскими политзаключенными нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.



"Призываю международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора для освобождения всех, кого незаконно удерживает Российская Федерация на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула Денисова.