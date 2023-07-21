Почти 9 лет заключения получил житель Днепропетровщины, сдававший оккупантам места базирования ВСУ
Суд отправил жителя Днепропетровщины на 8,6 года в тюрьму за то, что он передавал российским оккупантам данные о местах базирования украинских военных в области
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок заключения получил еще один информатор российских спецслужб. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации логистических центров Сил обороны на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заключенным оказался житель Синельниковского района Днепропетровской области. После начала полномасштабного вторжения мужчина по своей инициативе начал публиковать фото и видео с мест базирования Сил обороны.
Таким образом, он попал в поле зрения российских спецслужб, которые за деньги предложили ему сотрудничество в пользу РФ.
По данным СБУ, мужчина пытался установить координаты баз технического обслуживания военной техники украинских защитников. Полученные данные он передавал оккупантам для подготовки ракетных ударов.
За каждое выполненное задание заключенный получал денежное вознаграждение от захватчиков.
"Служба безопасности задержала фигуранта в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области весной 2023 года. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил задержанному 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения", - отметили в СБУ.
Суд признал мужчину виновным за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УКУ).
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