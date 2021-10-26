Почти 82 млрд грн с начала года: в Госфинмониторинге назвали сумму средств в возможных операциях по отмыванию
В январе-сентябре 2021 года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на сумму 81,9 млрд грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, за девять месяцев 2021 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 933 материала о возможной легализации доходов, полученных преступным путем.
"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,9 млрд грн", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Госфинмониторинга, за отчетный период в правоохранительные органы было направлено 129 материалов, которые касались фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с этими преступлениями, составляет 7,9 млрд. грн.
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