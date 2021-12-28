Денисова подписала меморандум по противодействию торговле людьми
Во вторник, 28 декабря, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подписала меморандум о сотрудничестве с Всеукраинской коалицией общественных организаций по противодействию торговле людьми
Об этом Денисова сообщила в Telegram.
"Сейчас 7,5 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе почти 6 тыс. – в Российской Федерации. Половина из них стала жертвами торговли людьми через привлечение к перевозке и распространению наркотических веществ", – говорится в сообщении.
Уполномоченная отметила, что большинство этих граждан, находясь в местах лишения свободы, не имеют средств связи и не могут встретиться с консулом или подать заявление, чтобы их признали жертвами торговли людьми.
Денисова пояснила, что меморандум предусматривает мониторинг ситуации с торговлей людьми и соблюдения прав пострадавших.
"Планируется также осуществление совместных мониторинговых визитов, разработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины в сфере защиты прав лиц, пострадавших от торговли людьми", - отметила уполномоченная.
- Как сообщалось ранее, 28 декабря Нацполиция сообщила о подозрении шестерым членам преступной группы, вербовавшим малообеспеченных женщин для участия в программе суррогатного материнства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.33
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.97
- Актуальное
- Важное