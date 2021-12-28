Денисова подписала меморандум по противодействию торговле людьми

Об этом Денисова сообщила в Telegram.

"Сейчас 7,5 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе почти 6 тыс. – в Российской Федерации. Половина из них стала жертвами торговли людьми через привлечение к перевозке и распространению наркотических веществ", – говорится в сообщении.

Уполномоченная отметила, что большинство этих граждан, находясь в местах лишения свободы, не имеют средств связи и не могут встретиться с консулом или подать заявление, чтобы их признали жертвами торговли людьми.

Денисова пояснила, что меморандум предусматривает мониторинг ситуации с торговлей людьми и соблюдения прав пострадавших.

"Планируется также осуществление совместных мониторинговых визитов, разработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины в сфере защиты прав лиц, пострадавших от торговли людьми", - отметила уполномоченная.

