Почти 75% украинских школ и 56% детских садов имеют укрытие, - Шкарлет
В Украине 68% объектов учебных заведений имеют укрытие и могут работать в очной форме
Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает Правительственный портал.
По словам министра, по состоянию на 12 декабря 2022 проведен обзор почти 26,55 тыс. (95%) объектов учебных заведений, из них примерно 68% имеют укрытие и могут осуществлять образовательный процесс в очной форме.
В частности, укрытия обустроены в:
- детских садах – 56,1%
- школах – 74,7%
- профтехах – 94,78%
- заведениях профессионального высшего и высшего образования – 87,8%
"Территориальные громады и основатели учебных заведений продолжают обустраивать укрытия, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться в традиционном формате", - отметил Шкарлет.
С начала полномасштабного вторжения в Киевской области уже восстановили 89 школ и 45 заведений дошкольного образования. Во всех этих заведениях есть укрытия, рассказывает министр.
Сергей Шкарлет отметил, что отключение электроэнергии не слишком критично влияет на образовательный процесс, ведь учителя умеют подстраиваться к любым вызовам.
"В отсутствие света и интернета, они "раздают" интернет с мобильных телефонов на ноутбуки, в которых уже заряжены батареи, чтобы беспрепятственно провести уроки. Также применяется чередование режимов синхронного и асинхронного обучения", - добавил он.
- Как известно, МОН и Минцифры запустили проект по обеспечению интернетом укрытий в учебных заведениях 4 августа. По состоянию на 25 августа 962 учебных заведений имели подключение Wi-Fi в укрытиях и еще более четырех тысяч подали заявки.
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