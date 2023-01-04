Почти 70 нардепов отказались подписать обращение спикера ВР о лишении представителей ОПЗЖ полномочий депутатов
По данным Движения Честно, около 70 народных депутатов не подписали обращение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о лишении полномочий депутатов ОПЗЖ
Об этом говорится на сайте Движения Честно.
Отмечается, что честно подали информационный запрос инициатору сбора подписей в обращении о лишении полномочий депутатов пророссийских партий Олегу Дунди, депутату от фракции "Слуга народа".
В ответ журналисты узнали, что около 70 народных депутатов отказались подписать обращение спикера ВР Руслана Стефанчука. Среди них заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- Напомним, 15 сентября стало известно, что в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ.
- В ноябре украинцы более 25 тыс. голосов поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ в Раде.
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