Почти 680 метров: в Малайзии строят второй по высоте в мире небоскреб

Об этом сообщает The New Atlas.



Merdeka 118 имеет высоту 678,9 метров со шпилем. Его строительство планируют завершить в конце 2022 года, но небоскреб уже достиг самой высокой точки.



По информации New Atlas, небоскреб разработала австралийская компания Fender Katsalidis и его строительство длится пять лет. При создании Merdeka 118 архитекторы вдохновлялись узорами малайзийского декоративно-прикладного искусства. Здание состоит из скульптурной композиции треугольных стеклянных секций.







Внутреннее пространство башни занимает примерно 288 тыс. кв. м - 118 этажей офисных и гостиничных помещений, торговых площадей, смотровых пунктов и апартаментов. Merdeka 118 расположена в большом общественном пространстве без автомобилей, разработанном ландшафтными архитекторами Sasaki.



Справка: Самое высокое здание в мире - это небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае высотой 828 метров, по форме напоминающий сталагмит. Небоскреб имеет два названия: "Бурдж Дубай" и "Бурж Халифа". Здание было открыто в январе 2010 года.



