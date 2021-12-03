Почти 680 метров: в Малайзии строят второй по высоте в мире небоскреб
В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, строят небоскреб Merdeka 118, который уже перегнал Шанхайскую башню и достигает почти 680 метров, - это второе по высоте здание в мире
Об этом сообщает The New Atlas.
Merdeka 118 имеет высоту 678,9 метров со шпилем. Его строительство планируют завершить в конце 2022 года, но небоскреб уже достиг самой высокой точки.
По информации New Atlas, небоскреб разработала австралийская компания Fender Katsalidis и его строительство длится пять лет. При создании Merdeka 118 архитекторы вдохновлялись узорами малайзийского декоративно-прикладного искусства. Здание состоит из скульптурной композиции треугольных стеклянных секций.
Внутреннее пространство башни занимает примерно 288 тыс. кв. м - 118 этажей офисных и гостиничных помещений, торговых площадей, смотровых пунктов и апартаментов. Merdeka 118 расположена в большом общественном пространстве без автомобилей, разработанном ландшафтными архитекторами Sasaki.
Справка: Самое высокое здание в мире - это небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае высотой 828 метров, по форме напоминающий сталагмит. Небоскреб имеет два названия: "Бурдж Дубай" и "Бурж Халифа". Здание было открыто в январе 2010 года.
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