Почти 65 тысяч бизнесов работают на временно оккупированных территориях Украины, — Опендатабот
На временно оккупированных территориях сейчас работают 64 814 компаний Украины
Об этом "Опендатаботу" сообщили на сайте 29 августа.
64 814 бизнеса – это около 5% от общего количества зарегистрированных юридических лиц в Украине.
Компании вынуждены пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы из-за полномасштабной войны. Иногда необходимо изменить место регистрации, чтобы начать работать заново. Перемещение своего бизнеса в более безопасные регионы пока не обязательно. Это решение остается за его владельцем.
Однако для тех бизнесов, которые остаются на территории со статусами: "временно оккупированные", "находящиеся в окружении (блокировке)", "на которых продолжаются активные боевые действия" могут применить определенные налоговые ограничения. Так, в Райффайзен Банке сообщают, что налоги с суммы полученного дохода будет платить контрагент предпринимателя, а не он сам.
Также "Опендатабот" предоставил гражданам Украины проверить статус компании .
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