Об этом "Опендатаботу" сообщили на сайте 29 августа.

64 814 бизнеса – это около 5% от общего количества зарегистрированных юридических лиц в Украине.

Компании вынуждены пересмотреть свои повседневные бизнес-процессы из-за полномасштабной войны. Иногда необходимо изменить место регистрации, чтобы начать работать заново. Перемещение своего бизнеса в более безопасные регионы пока не обязательно. Это решение остается за его владельцем.

Однако для тех бизнесов, которые остаются на территории со статусами: "временно оккупированные", "находящиеся в окружении (блокировке)", "на которых продолжаются активные боевые действия" могут применить определенные налоговые ограничения. Так, в Райффайзен Банке сообщают, что налоги с суммы полученного дохода будет платить контрагент предпринимателя, а не он сам.

Также "Опендатабот" предоставил гражданам Украины проверить статус компании .

24 июня Правительство анонсировало три грантовых программы поддержку украинского бизнеса в рамках проекта "еРобота". А уже 16 августа правительство выделило 324 бизнесам Украины грантовые средства.

23 августа Шмигаль заявил , что к работе в Украине вернулось 80% предприятий.