Почти 65 тыс. абитуриентов получили рекомендации на бюджет, - Минобразования
Сегодня, 28 июля, в электронных кабинетах на сайте vstup.edbo.gov.ua появились рекомендации для зачисления на бюджет в учреждения высшего образования
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Всего их получили 64 тыс. 976 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Распределение мест состоялся по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.
Отмечается, что в электронных кабинетах поступающие могут узнать, получили ли они рекомендации на бюджет - напротив соответствующего заявления статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".
Для зачисления на бюджет такие поступающие должны подать до 18:00 2 августа оригиналы документов в университеты. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.
"Не позднее чем 19 августа будет осуществляться перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц на основе полного общего среднего образования", - говорится в сообщении.
У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 28 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам вуз, но не позднее 30 сентября.
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