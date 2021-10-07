Почти 60% всех кибератак в мире связаны с Россией, - отчет Microsoft
Россия чаще всех в мире организует кибератаки
Об этом говорится в отчете Microsoft по кибербезопасности, передает Интерфакс-Украина .
Авторы рассмотрели период с июля 2020-го по 30 июня 2021 года и завили, что за 58% совершенных при поддержке государств кибератак стоит Россия.
Основными целями становились правительственные ведомства и аналитические центры в США, Украине, Великобритании и странах-членах НАТО.
В Microsoft утверждают, что за прошлый аналогичный период на Россию приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.
За 2020-2021 гг., по информации Microsoft, на втором месте оказалась КНДР - 23%. Доля кибератак, связанных с Китаем - 8%, но степень успешности достиг 44%.
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