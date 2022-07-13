Почти 60% украинцев, выехавших за границу из-за войны, не планируют возвращаться в ближайшее время
Около двух третей украинцев, с началом полномасштабной войны уехавших за границу, пока не планируют возвращаться в Украину
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Опрос проводился среди 4900 украинцев, сейчас проживающих в Польше, Чехии, Венгрии, Молдове, Румынии и Словакии, в середине мая - середине июня.
Большинство опрошенных украинцев говорят, что хотят вернуться в Украину, когда появится такая возможность, но 65% пока планируют оставаться в той стране, где они оказались, и 9% - переехать в другую. Главным фактором, побуждающим их возвращаться, называют снижение интенсивности боевых действий.
Кроме того, 16% опрошенных сообщили, что хотят уехать в Украину в ближайшие два месяца, но почти все – временно, чтобы увидеться с родными и друзьями или решить дела. 40% из тех, кто планирует возвращаться, собирались сделать это в течение следующего месяца, а остальные не уверены, когда именно уедут.
Планы людей существенно разнятся в зависимости от региона проживания - так, готовых возвращаться гораздо больше среди жителей Киева и западных областей, чем востока и севера.
Среди тех, кто пока планирует оставаться в той стране, что и сейчас, больше средней части людей, которые занимаются детьми или пожилыми родственниками, вместе с которыми приехали; тех, кто уехал в первые дни полномасштабной войны и проживающих в предоставленном жилье или снимающих жилье сам.
Среди тех, кто намерен изменить страну пребывания - заметно больше украинцев, выехавших за границу недавно и проживающих в центрах размещения беженцев. Чаще всего такие люди хотят переехать в Германию (33%), Чехию (7%) или Канаду (5%).
Указывается 77% беженцев имеют высшее или профессионально-техническое образование и опыт работы.
По данным УВКБ, сейчас за пределами Украины в Европе остаются около 5,6 млн украинцев из тех 8,8 млн, которые пересекали границу на выезд после 24 февраля, а около 3,3 млн уже вернулись.
- 13 июля местные власти в Словакии, которые предпринимают меры для помощи украинским беженцам, сообщили, что еще не получили никаких средств из фондов ЕС, созданных для поддержки стран-членов. Поэтому страна продолжает финансировать свою деятельность за счет государственных сборов, собственного бюджета и ресурсов различных некоммерческих организаций.
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