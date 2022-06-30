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Почти 60% считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках: опрос

30 июня, 2022 четверг
12:28
Общество

59% опрошенных украинцев считают необходимым ограничивать себя в развлечениях и покупках, в частности это люди старше 35 лет

Об этом говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг".

"Война вызывает большое количество чувств и мыслей, которые часто противоположны и противоречивы, многое больше не имеет оттенков, а становится черно-белым, приобретает однозначность и категоричность. Человек сталкивается с высоким уровнем стресса, переживает "вину уцелевшего", "травму свидетеля" и другие состояния, связанные с войной. Одним из последствий таких состояний является изменение привычного поведения и приоритетов.

Сегодня 59% считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках, 36% считают, что нужно стараться жить полноценной жизнью", - говорится в результатах опроса.

В частности, молодежь до 35 лет меньше себя ограничивает - 46%. Также самоограничиваются люди, полноценно или частично работающие (55-58%), считая, что их фронт – экономический, уплата налогов, помощь армии.

"Наиболее приемлемым считается ходить в спортзал (84%); посещать салоны красоты (67%), праздновать день рождения (62%). Менее приемлемы досуг на природе (жарить шашлыки) – 42%, ходить в рестораны и кафе (37 %) и покупать дорогие продукты, одежду (36%)", - говорится в опросе.

Старшая возрастная группа, старше 51 года, подвержена большим запретам, особенно в отношении покупки дорогих продуктов, одежды и посещений ресторанов. Менее всего возрастные отличия касаются спорта и салонов красоты.

Меньше склонны себя ограничивать те, у кого среди родственников есть военные: "Возможно, это связано с тем, что они меньше чувствуют вину, поскольку кто-то из близких уже "оплачивает" их мирную жизнь".

"Динамика исследования эмоциональных состояний за период с марта 2020 по июнь 2022 года, показывает, что изменения в повседневной оценке собственного эмоционального напряжения незначительны. Пик напряжения наблюдался в начале апреля 2022 года (3,5). Но на июнь 2022 года наблюдается постепенное возвращение к показателю "мирного" времени (2,9). Вероятно это эмоциональная адаптация к войне, которая может быть связана как с резервами психики человека, так и с внешними обстоятельствами, которые для большинства граждан относительно стабилизировались или хотя бы стали понятными и определенными", - говорится в сообщении.

24% украинцев находятся в спокойном состоянии, напряженные – 39% (это растет с возрастом и присуще женщинам). Индекс психологического истощения все еще умеренный – с апреля до июня он не изменился.

"Украинцы на четвертом месяце войны продолжают демонстрировать хороший уровень жизнестойкости (3,8 из 5). Составляющие этого показателя: психологическая устойчивость (3,9) и поддержка физического здоровья (3,7) - не претерпели существенных изменений, хотя и несколько снизились по сравнению с апрелем . Относительно высокий показатель психологической устойчивости обеспечивается в первую очередь интересом к происходящему вокруг (4,4), нормальным питанием (4,2), планами на будущее (4,2), уверенностью в своих решениях (4,0) и отсутствием сожаления о прошлом (4,0)" , – добавляет Социологическая группа.

68% украинцев устали, 66% - полноценно не спят: "Такие реакции организма естественны для стресса. Несмотря на это другие эмоциональные и моральные показатели граждан в лучшем состоянии".

Что касается возвращения домой, 87% респондентов хотят вернуться домой: 15% – в ближайшее время, 24% – подождут, 48% – вернутся после окончания войны. Только 8% отметили, что не вернутся домой. По сравнению с апрелем тех, кто хочет вернуться немедленно, стало меньше, а тех, кто вернется после войны или вообще не приедет, становится больше.

"Продолжается постепенное возвращение граждан к месту работы. Сегодня 38% работавших до войны вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% - работают дистанционно, 7% - нашли новое место работы. Несмотря на это треть таких опрошенных до настоящего момента не работают. Наибольшее число последних среди самых молодых и самых старших опрошенных, женщин, жителей Востока и Юга страны. В динамике наилучшая ситуация с возвращением на работу – среди жителей Центра и Запада, самая плохая – у жителей Востока", - добавили в "Рейтинге".
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война с Россией
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