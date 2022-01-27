Почти 60% немцев поддерживают решение своего правительства не поставлять оружие в Украину, - опрос
Большинство граждан Германии поддержали позицию своего правительства, которое решило не предоставлять Украине летальное вооружение на фоне роста угрозы вторжения России
Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает DW.
Около 59% опрошенных респондентов в Германии поддержали отказ правительства в предоставлении летального вооружения Украине.
За предоставление оружия в ответ на призывы украинских властей выступили 20%. Еще 21% опрошенных никак не ответили на этот вопрос.
Против поставки летального вооружения Украине выступают сторонники всех партий, представленных в Бундестаге. Больше всего из них избирателей Левой партии - 71%, и "Альтернативы для Германии" - 67%. Тех, кто не поддерживает поставку Украине оружия, меньше среди избирателей двух правящих партий - "Союза 90/Зеленых" (55%) и Свободной демократической партии (54%).
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
- 21 января Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину.
- 22 января Дмитрий Кулеба рассказал, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды. Он также сказал, что украинская общественность негативно восприняла отказ ФРГ в поставке оружия Украине.
- 26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине 5 тыс. военных шлемов. Вице-канцлер Германии Роберт Габек считает, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО.
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