Почти 60% немцев поддерживают решение своего правительства не поставлять оружие в Украину, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает DW.



Около 59% опрошенных респондентов в Германии поддержали отказ правительства в предоставлении летального вооружения Украине.



За предоставление оружия в ответ на призывы украинских властей выступили 20%. Еще 21% опрошенных никак не ответили на этот вопрос.



Против поставки летального вооружения Украине выступают сторонники всех партий, представленных в Бундестаге. Больше всего из них избирателей Левой партии - 71%, и "Альтернативы для Германии" - 67%. Тех, кто не поддерживает поставку Украине оружия, меньше среди избирателей двух правящих партий - "Союза 90/Зеленых" (55%) и Свободной демократической партии (54%).

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

21 января Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину.

22 января Дмитрий Кулеба рассказал, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды. Он также сказал, что украинская общественность негативно восприняла отказ ФРГ в поставке оружия Украине.

26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине 5 тыс. военных шлемов. Вице-канцлер Германии Роберт Габек считает, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb