Почти 60 лет сотрудничества. Соучредитель шведской Amnesty совершил демарш из-за пристрастности АI к Украине
Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ
Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.
"Я являюсь членом [организации] уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", — заявил Вестберг.
Он напомнил, что в начале своего существования Amnesty работала над освобождением политзаключенных, однако после этого постепенно, "иногда спорно", расширила свой мандат.
Вестберг стал соучредителем шведского подразделения Amnesty International в 1964 году.
- 4 августа, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
- Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
- 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
- Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях
- Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.76
Покупка 38.76Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное