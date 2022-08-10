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Почти 60 лет сотрудничества. Соучредитель шведской Amnesty совершил демарш из-за пристрастности АI к Украине

10 августа, 2022 среда
18:38
Мир

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ

Об этом пишет издание Svenska Dagbladet.

"Я являюсь членом [организации] уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty о войне в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", — заявил Вестберг.

Он напомнил, что в начале своего существования Amnesty работала над освобождением политзаключенных, однако после этого постепенно, "иногда спорно", расширила свой мандат.

Вестберг стал соучредителем шведского подразделения Amnesty International в 1964 году.

  • 4 августа, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
  • Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
  • 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
  • Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях
  • Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.

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война с Россией
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