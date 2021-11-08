Почти 55% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на государственном языке, - опрос

Об этом свидетельствует опрос Фонда" Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенный совместно с социологической службой Центра Разумкова.



По результатам опроса, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года, 54,9% респондентов поддерживают эту норму языкового закона, 20,9% респондентов норму об обслуживании на украинском языке не поддерживают, 17,6% опрошенных ответили, что им безразлично.



Больше всего тех, кто поддерживает обязательное обслуживание на государственном языке, оказалось в западных и центральных областях - 74% и 62% (не поддерживают 11% и 14% соответственно).



На юге и востоке Украины примерно одинаковые доли тех, кто поддерживает и не поддерживает эту норму закона: на юге 33% поддерживают, а 37% - нет, на востоке 38% поддерживают, а почти 33% - нет.



Существенных возрастных различий по отношению к норме закона нет, однако есть разница по политическим предпочтениям. Больше поддерживают эту норму закона сторонники "ЕС" (74%), "Слуги Народа" и "Батькивщины" (64% и 63% соответственно), значительно меньше ее поддерживают сторонники ОПЗЖ (29%).



По данным фонда, на результаты опроса повлиял родной язык респондентов. Среди тех, для кого родным языком является украинский, 63% поддерживают обслуживание на украинском, а среди тех, для кого родным является русский, - 26%.



Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В целом опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, с 16 января в Украине вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой информация о товарах и услугах на территории Украины предоставляется на украинском языке.