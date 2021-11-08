Почти 55% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на государственном языке, - опрос
54,9% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке, если возможность обслуживания на другом языке по просьбе клиента сохраняется
Об этом свидетельствует опрос Фонда" Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенный совместно с социологической службой Центра Разумкова.
По результатам опроса, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года, 54,9% респондентов поддерживают эту норму языкового закона, 20,9% респондентов норму об обслуживании на украинском языке не поддерживают, 17,6% опрошенных ответили, что им безразлично.
Больше всего тех, кто поддерживает обязательное обслуживание на государственном языке, оказалось в западных и центральных областях - 74% и 62% (не поддерживают 11% и 14% соответственно).
На юге и востоке Украины примерно одинаковые доли тех, кто поддерживает и не поддерживает эту норму закона: на юге 33% поддерживают, а 37% - нет, на востоке 38% поддерживают, а почти 33% - нет.
Существенных возрастных различий по отношению к норме закона нет, однако есть разница по политическим предпочтениям. Больше поддерживают эту норму закона сторонники "ЕС" (74%), "Слуги Народа" и "Батькивщины" (64% и 63% соответственно), значительно меньше ее поддерживают сторонники ОПЗЖ (29%).
По данным фонда, на результаты опроса повлиял родной язык респондентов. Среди тех, для кого родным языком является украинский, 63% поддерживают обслуживание на украинском, а среди тех, для кого родным является русский, - 26%.
Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В целом опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
- Напомним, с 16 января в Украине вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой информация о товарах и услугах на территории Украины предоставляется на украинском языке.
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