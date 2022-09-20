Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, учредитель одного из украинских сельхозобществ вместе с представителями так называемой ЛНР переоформил общество в регистрационных и налоговых органах оккупационной власти РФ. Позже он пытался вывести деньги в одном из украинских банков.

Прокуратура арестовала банковские счета учредителя и передала все размещенные на них средства, 500 млн грн, на нужды ВСУ.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование по фактам присвоения имущества и деятельности.

Подольская окружная прокуратура ранее передала активы трех асфальтобетонных заводов белорусских компаний стоимостью 120 млн гривен в Агенство по розыску и менеджменту активов. Компаниям выдвинуто подозрение в присвоении средств госбюджета с последующим выведением их за границу.

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