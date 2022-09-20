Почти 500 млн грн: столичная прокуратура передала на нужды ВСУ арестованные средства
Подольская окружная прокуратура Киева передала на нужды Вооруженных сил Украины почти 500 млн гривен, арестованных по уголовному производству
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, учредитель одного из украинских сельхозобществ вместе с представителями так называемой ЛНР переоформил общество в регистрационных и налоговых органах оккупационной власти РФ. Позже он пытался вывести деньги в одном из украинских банков.
Прокуратура арестовала банковские счета учредителя и передала все размещенные на них средства, 500 млн грн, на нужды ВСУ.
В настоящее время осуществляется досудебное расследование по фактам присвоения имущества и деятельности.
- Подольская окружная прокуратура ранее передала активы трех асфальтобетонных заводов белорусских компаний стоимостью 120 млн гривен в Агенство по розыску и менеджменту активов. Компаниям выдвинуто подозрение в присвоении средств госбюджета с последующим выведением их за границу.
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