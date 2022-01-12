Почти 50% взрослых украинцев вакцинировались против COVID-19, - Шмыгаль

Об этом он сказал на заседании правительства в среду 12 января, передает Эспрессо.TV.



"По состоянию на сегодняшний день в Украине почти 50% взрослого населения вакцинировались против коронавируса. Эффективное продолжение кампании по вакцинации будет такой же важной задачей и в 2022 году", - отметил Шмыгаль.



Премьер выразил надежду, что 2022 год станет годом завершением пандемии в том виде, в каком она была предыдущие два года.



"Для этого президент и правительство обеспечили достаточное количество вакцин не только для вакцинации всех взрослых украинцев, но и для того, чтобы граждане могли получить бустерную дозу для дополнительной защиты", - добавил он.





Напомним, Главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине хватает вакцины от коронавируса и для проведения полного курса прививки, и для бустерных доз.

Кузин сообщил, что в апреле в Украине будет рассмотрен вопрос о вакцинации против коронавируса детей от 5 лет.