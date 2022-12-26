Почти 50 военных самолетов Китая за сутки пересекли среднюю линию Тайваньского пролива

Об этом сообщает министерство обороны Тайваня в Twitter .

Также, по данным оборонного ведомства, 71 самолет ВВС и 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены около Тайваня ночью 26 декабря.

Согласно информации, Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия".

В конце ноября лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил , что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами. И Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

22 декабря китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.

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