Почти 50% аргентинцев готовы проголосовать за Месси, если он будет баллотироваться в президенты - соцопрос
В Аргентине состоялся социологический опрос, где 43,7% респондентов признались, что проголосовали бы за звездного футболиста Лионеля Месси, если он будет баллотироваться в президенты
Об этом сообщает msn.com .
Социологический опрос провели журналисты Giacobbe y Asociados. Были опрошены более 2,5 тыс. аргентинцев. Главный вопрос к южноамериканцам был: проголосовали бы они за Лионеля Месси на президентских выборах.
43,7% респондентов дали одобрительный ответ, что готовы голосовать за футболиста. 17,5% выбрали вариант "возможно". Против – 37,8%.
Только 1% аргентинцев отказались от участия в опросе.
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира – 2022.
- Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира – 2022 в Катаре.
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