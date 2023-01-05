Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Я не понимаю, как могут пророссийские депутаты иметь руководящие должности в украинском парламенте. То есть если бы политика власти была последовательной, пока мы нарабатываем механизм закона по лишению мандатов этих депутатов, то должна использовать те инструменты, которые позволяют ограничить влияние на украинскую политику пророссийских сил. Буквально вчера, 4 января, "Честно" опубликовало результаты национального опроса, согласно которому лишь 3% украинцев готовы дать шанс этим депутатам досидеть до конца каденции, а остальные требуют досрочного лишения мандатов, люстрации. Почти 40% украинцев требуют активных действий со стороны власти в виде ограничения и прекращения полномочий депутатов от пророссийских партий. И на это высок общественный запрос, но украинский парламент за 10 месяцев войны с этим не работает", - прокомментировала лидер движения "Честно".





Вита Думанская отметила, что обращение, инициированное частью фракции "Слуга Народа", направлено на то, чтобы подтолкнуть парламент к рассмотрению вопроса о лишении мандатов депутатов пророссийских партий.

Напомним, 15 сентября стало известно, что в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ.

В ноябре украинцы более 25 тыс. голосов поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ в Раде.

4 января по данным движения "Честно" стало известно, что около 70 народных депутатов не подписали обращение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о лишении полномочий депутатов ОПЗЖ.

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