Почти 40 тыс. привитых подростков оформили карточку "еПоддержка", более 1 млн грн потратили на школьные принадлежности

Об этом сообщает Минздрав.



"За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 млн грн были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия, почти на 400 тыс. грн - товары спортивного назначения и еще 153 тыс. грн потрачены на услуги в сфере образования", - отметила заместитель руководителя Минздрава Мария Карчевич.



По состоянию на 11 февраля более 73 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19 и более 62 тыс. имеют полную защиту от коронавируса. В Украине дети старше 12 лет могут прививаться вакциной Comirnaty от Pfizer.



В Минздраве напомнили, что для вакцинации ребенка от коронавирусной болезни родителям достаточно записать его в любой прививочный центр. Их адреса и контакты можно найти на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua или узнать по телефону 800 60 20 19.

Напомним, с 7 февраля 2022 года подростки могут получить выплаты за COVID-вакцинацию.