Почти 3,7 миллиона человек уехали из Украины после вторжения России, - ООН

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.



В целом считают, что более 10 миллионов человек покинули свои дома, в том числе почти 6,5 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.



По данным ООН, пересекли границу с Польшей 2 млн 206 тыс. На втором месте Румыния – 572 тыс. наших граждан. В Молдове – 376 тыс. беженцев.

В другие страны подались:

в Венгрию - 336 701;

в Россию - 271 254;

в Словакию – 263 959;

в Республику Беларусь - 6341.

Напомним, более половины украинских детей из-за агрессии РФ стали вынужденными переселенцами.

США примут до 100 тыс. беженцев из Украины.

Украинские беженцы, прибывающие в Шотландию, могут получить бесплатную медицинскую помощь и социальные льготы.

Отмечают, что с 21 по 23 февраля в Российскую Федерацию переехали 113 тысяч человек из Донецкой и Луганской областей.