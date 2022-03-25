Почти 3,7 миллиона человек уехали из Украины после вторжения России, - ООН
По состоянию на 24 марта из-за полномасштабного вторжения России из Украины выехали 3 725 806 человек
Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В целом считают, что более 10 миллионов человек покинули свои дома, в том числе почти 6,5 миллиона являются внутренне перемещенными лицами.
По данным ООН, пересекли границу с Польшей 2 млн 206 тыс. На втором месте Румыния – 572 тыс. наших граждан. В Молдове – 376 тыс. беженцев.
В другие страны подались:
- в Венгрию - 336 701;
- в Россию - 271 254;
- в Словакию – 263 959;
- в Республику Беларусь - 6341.
- Напомним, более половины украинских детей из-за агрессии РФ стали вынужденными переселенцами.
- США примут до 100 тыс. беженцев из Украины.
- Украинские беженцы, прибывающие в Шотландию, могут получить бесплатную медицинскую помощь и социальные льготы.
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