Почти 300 человек из ОРДЛО и Крыма записались на вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной Киеву территории

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

"От 3 июня 2021 года началась запись на вакцинацию против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и относящихся к приоритетным группам. По состоянию на 7 июля 2021 года на вакцинацию в целом записано 293 человека", - говорится в сообщении.



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В Донецкой области записалось 23 человека, в Луганской - 249 и в Херсонской - 21.



В министерстве заявили. что 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 - не явились на прививку.

Прививки делают вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.