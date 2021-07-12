Почти 300 человек из ОРДЛО и Крыма записались на вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной Киеву территории
Минреинтеграции заявляет, что в течение июня на вакцинацию от коронавируса записались почти 300 граждан с временно оккупированных территорий
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
"От 3 июня 2021 года началась запись на вакцинацию против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и относящихся к приоритетным группам. По состоянию на 7 июля 2021 года на вакцинацию в целом записано 293 человека", - говорится в сообщении.
Читайте также: Минздрав начал запись на вакцинацию от COVID-19 жителей ОРДЛО и Крыма
В Донецкой области записалось 23 человека, в Луганской - 249 и в Херсонской - 21.
В министерстве заявили. что 74 человека вакцинированы; 158 человек ожидают вакцинации и 61 - не явились на прививку.
Прививки делают вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах вакцинации на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное