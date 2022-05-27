Почти 30% прибывших в Ирландию украинских беженцев - дети в возрасте до 14 лет
Около 43% общего количества беженцев из Украины в Ирландии являются одним из родителей. (Это 14 271 человек)
Об этом пишет Express&Star.
Издание сообщает, что женщины от 20 лет составляют 48% прибывших, а граждане в возрасте от 0 до 19 лет, как девочки, так и мальчики, составляют 38%.
BreakingNews.ie пишет, что с начала полномасштабной войны в Украине в Ирландию прибыл 33 151 человек. Эта цифра базируется на количестве номеров, которые выдали украинцам в соответствии с Директивой о временной защите.
Больше всего людей прибыло в Дублин (1 156 человек), за ним следует Эннистимон (1 118).
- Жители Мариуполя, которые не имели возможности попасть на территорию, подконтрольную Украине, были вынуждены бежать от войны через Россию.
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